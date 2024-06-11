Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український вінгер поділився своїми думками після гри з Молдовою.

Вінгер збірної України Віктор Циганков прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти Молдови (4:0) у рамках підготовки до Євро-2024.

"Забили швидкий м'яч, стало легше грати. Володіли ініціативою, мали змогу перевірити себе і задоволені, що змогли виграти.

В принципі нормальна гра, ніхто не хоче програвати, хоч і товариський матч. Було важливо себе підготувати до Євро, там ніхто не буде себе шкодувати.

Комбінація під час мого голу? З хлопцями легко грати, всі знають, що робити в конкретній ситуації. Задоволений, що змогли забити такий гол і сподіваюся в майбутньому будемо забивати ще.

Євро — це свято, для нас, для вболівальників, для країни. Хочеться зробити подарунок — гарні емоції. Ми розуміємо, яка на нас відповідальність", — сказав Циганков в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Молдова — Україна.