Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Молдовою.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти Молдови (4:0) напередодні Євро-2024.

"Ці матчі точно допоможуть на Євро, ми планували ці зустрічі. Дуже задоволений, що закінчили їх без травм — це дуже важливо.

Розберемо і цю гру. Неважливо, як її зіграли — дуже важливо розібратися та спокійно готуватися до Євро. Завжди є що аналізувати, незалежно від рахунку.

Молдова — Україна 0:4 Відео голів та огляд товариського матчу

Наскільки задоволений командою після спарингів? Для цього їх і проводили. Розуміли, що будуть помилки, повинні їх виправляти. Я задоволений перемогою в останньому матчі. Отримали впевненість перед Євро. І дуже важливо, щоб у таборі збірної була гарна атмосфера. Всі мали зрозуміти, чому ми грали цей матч — він останній перед Євро.

Я ніколи не люблю когось виділяти. Важливою є перемога і факт останнього спарингу перед Євро. Це дуже велика подія, що ми потрапили туди. Велика подія для країни, що перебуває у стані війни.

Ми вдячні всім вболівальникам. Всі гравці та тренерський штаб робитимуть все можливе для нашої країни, щоб гідно її представити на Євро", — сказав Ребров в ефірі MEGOGO.

Раніше Ребров поділився своїми думками щодо травми захисника Віталія Миколенка, якого довелося замінити на 30 хвилині поєдинку проти Молдови.