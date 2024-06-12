Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Румунський спеціаліст дав оцінку збірній України перед Євро-2024.

Колишній головний тренер київського Динамо та донецького Шахтаря Мірча Луческу прокоментував майбутні виступи збірної України на Євро-2024.

"В збірній України мінімум 12-13 гравців, з якими я працював, яких я тренував, багатьох з них я просував, деякі з них дебютували в мене.

Команда складається з гравців лише двох команд – Шахтаря та Динамо. Гравці, які зараз в інших клубах, вийшли також з цих команд, але зараз грають у Європі. Тому вони мають однорідність. Не тільки ігрову однорідність, а й емоційно-сентиментальну. Вони дуже близькі, що дає їм величезну силу.

Це кваліфіковані гравці. Подивіться, які команди в Європі вони представляють: Реал, Арсенал, Челсі, Бенфіка, Жирона — третє місце в Іспанії, а ще два гравці з АПЛ.

Те, як Україна просуває своїх молодих гравців, є сенсаційним. Румунії до цього далеко. Їхні академії набагато кращі за наші, вони випускають гравців як на конвеєрі.

Найголовніший футболіст – Ілля Забарний. Найважливіший. Вся гра починається з оборони. У Забарного надзвичайний баланс у грі. Він прекрасно відчуває, коли потрібно прискорюватися, він відмінний гравець.

Потім — Степаненко. Будь-яка команда хотіла б мати такого півзахисника. Його гра перед обороною найкраща, у цьому він неймовірний. Вертикальні м’ячі майже не пробивають вісь України, і це насамперед його заслуга.

Судаков зараз вважається найперспективнішим футболістом чемпіонату України, який перейде у великий клуб Європи. У нього велика потужність, він чудово вміє грати зліва в центр, у нього хороший удар, він часто з’являється на добиванні. Між його рівнем оборони та атаки немає великої різниці, і так добре виконувати обидві фази – це велика справа для такого молодого футболіста.

Зв’язка Циганков/Довбик досягла надзвичайної форми в Жироні, команді, яка на рівних боролася з Реалом, Барселоною, Атлетіко. У них фантастична впевненість. Зліва — Миколенко/Мудрик. Тут у них особлива сила. У Миколенка високий рівень гри.

У збірної України, крім дуже-дуже сильних футболістів стартового складу, є ще 5-6 гравців приблизно такого ж рівня. У них 16-17 гравців, і кого б з них не вибрав Ребров, особливої ​​різниці немає. Для них це велика перевага. У них футболісти високого рівня, які грають і зарекомендували себе, і це величезна перевага перед нами. У Румунії також є кілька сильних футболістів, але вони не грають, і це створить нам труднощі.

Як гравець Ребров був моїм суперником, коли я був у Шахтарі. Він був дуже розумний. Він мав нетипову для нападника статуру, але вона допомогла йому розвинути хорошу техніку. Як тренер він уже накопичив важливий досвід. У нього близько 5-6 чемпіонських титулів, в тому числі за межами України — у Ференцвароші та Аль-Айні. Він подорослішав, його внесок підніме рівень гри команди, який і так високий.

З усіх команд Сходу, які будуть на цьому Євро, Україна — найкраща. Насправді я вважаю, що сьогоднішня збірна України – найкраща збірна, яка у них була.

Краща за збірну України, яка 18 років тому грала у чвертьфіналі ЧС-2006 в Німеччині? З цією командою покінчено. Ось чому я вважаю її здатною стати сюрпризом цього Євро. Може дійте навіть до півфіналу", — приводит слова Луческу golazo.ro.

Нагадаємо, свій перший матч на Євро-2024 Україна проведе проти Румунії. Гра відбудеться 17 червня о 16:00 за Києвом.