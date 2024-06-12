Наставник національної команди поділився своїми думками після гри з Україною.
Сергій Клещенко, fmf.md
12 червня 2024, 00:20
Головний тренер збірної Молдови Сергій Клещенко прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти України (0:4).
"Сьогодні збірна України за всіма параметрами перевершила нашу команду. Звісно, швидкий пропущений м’яч зіграв свою роль. Потім ми не змогли зібратися.
Перш за все, ми програли у пристрасті. Ми занадто бережно ставилися до суперника. Не знаю, із чим це пов’язано.
По перерві моя команда намагалася змінити ситуацію. Можливо, у певних моментах нам це вдалося. Але ми пропустили ще два голи, і результат виявився закономірним", — наводить слова Клещенка прес-служба УАФ.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Молдова — Україна.