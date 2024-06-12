Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник національної команди поділився своїми думками після гри з Україною.

Головний тренер збірної Молдови Сергій Клещенко прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти України (0:4).

"Сьогодні збірна України за всіма параметрами перевершила нашу команду. Звісно, швидкий пропущений м’яч зіграв свою роль. Потім ми не змогли зібратися.

Перш за все, ми програли у пристрасті. Ми занадто бережно ставилися до суперника. Не знаю, із чим це пов’язано.

По перерві моя команда намагалася змінити ситуацію. Можливо, у певних моментах нам це вдалося. Але ми пропустили ще два голи, і результат виявився закономірним", — наводить слова Клещенка прес-служба УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Молдова — Україна.