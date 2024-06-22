Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Плеймейкер відіграв вчорашню зустріч від стартового до фінального свистка.

У рамках 2 туру групового етапу Євро-2024 збірна України здобула вольову перемогу над збірною Словаччини на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі.

Словаччина — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу 21.06.2024

Атакуючий півзахисник колективу Сергія Реброва Георгій Судаков прокоментував результат поєдинку на своїй сторінці в Instagram:

"Три очки та справжнє свідчення нашої пристрасті та сили волі. Ми завжди боремося разом до останньої секунди! Попереду — ще один фінал. Слава Україні", — написав 21-річний представник Шахтаря.

Нагадаємо, у 3 турі українській національній команді протистоятиме збірна Бельгії. Матч відбудеться в середу, 26 червня.