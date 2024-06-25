Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Бельгійський хавбек поділився своїми думками перед грою з Україною.

Півзахисник збірної Бельгії Амаду Онана прокоментував майбутній матч Євро-2024 проти України.

"Кожен суперник на цьому Євро — складний. Якщо команда тут, то вона тут не просто так. Україна провела дві чудові гри проти Англії та показала, як вона може грати на найвищому рівні та на що вона здатна.

Я живу мрією, тому що хлопці, з якими зараз граю — це ті ж хлопці, за якими я спостерігав у дитинстві. Для мене велика честь ділити поле з такими гравцями як Кевін Де Брюйне та Ромелу Лукаку. Вони герої моєї країни. Вони зробили дивовижні речі, тому я думаю, що вони заслуговують на золоте покоління збірної.

Мені дуже сподобалося у Німеччині. Приємно повернутись сюди. Я приїхав сюди маленьким хлопчиком, а поїхав дорослим. Ось чому грати тут на Євро — щось особливе для мене, і я справді насолоджуюся цим моментом", — наводить слова Онана прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія відбудеться завтра, 26 червня, о 19:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.