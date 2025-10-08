Україна

Єдиний гол Пабло Гарсії у першому таймі зупинив не тільки подальшу участь "синьо-жовтих" на юнацьому мундіалі в Чилі — він поховав четверту найдовшу серію без поразок в історії турніру.

Юнацька збірна Іспанії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу U-20, мінімально обігравши Україну — 1:0. Переможний гол у першому таймі забив Пабло Гарсія, який продовжує вражати на турнірі в Чилі.

На 24-й хвилині після розіграшу кутового Гарсія увірвався до штрафного майданчика, отримав пас від Родріго Мендоси й точним ударом лівою ногою перекинув Владислава Крапивцова. Українці мали шанс відігратися ще до перерви — Матвій Пономаренко головою пробив поруч зі стійкою.

У другому таймі команда Дмитра Михайленка володіла м’ячем частіше, однак довести бодай одну атаку до взяття воріт іспанців нашим хлопцям так і не вдалося. Найнебезпечніші спроби — удар Ярослава Караманa, який зрикошетив над поперечиною, і блокований постріл Пищура наприкінці гри.

Іспанія U-20 у чвертьфіналі зіграє проти переможця пари Колумбія — Південна Африка.

Для юнацької збірної України ж ця поразка стала першою на цьому мундіалі. Окрім цього, офіційно перервалася серія без поразок "синьої-жовтих" у фінальних частинах чемпіонату світу (U-20), яка тривала 14 матчів поспіль — четвертий найдовший результат в історії турніру.

Україна — Іспанія 0:1

Гол: Гарсія, 24