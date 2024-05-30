На футболіста чекає покарання.
Мохамед Камара, gettyimages
30 травня 2024, 13:58
У матчі останнього туру Ліги 1 керівництво чемпіонату виступило проти дискримінації за ознакою статі та випустило спеціальні форми для команд, на які слово «гомофобія» перекреслило червоним, а знизу написано "футбол".
Такий логотип заклеїв білою стрічкою гравець Монако Мохамед Камара, а також гравця не було на загальному фото представників двох команд. Райдужного логотипу Ліги 1 на правому плечі у гравця також не було.
Як повідомляє L'ÉQUIPE, за цей вчинок Дисциплінарний комітет LFP може дискваліфікувати Мохамеда Камару на 10 матчів.
"Його вчинок був особистим рішенням. У мене з ним буде внутрішня розмова", – пояснив свою позицію після матчу головний тренер Монако Аді Гюттер.
Нагадаємо, ФІФА запровадила спеціальний жест для гравців, які стали жертвами расизму.