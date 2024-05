У матчі останнього туру Ліги 1 керівництво чемпіонату виступило проти дискримінації за ознакою статі та випустило спеціальні форми для команд, на які слово «гомофобія» перекреслило червоним, а знизу написано "футбол".

Такий логотип заклеїв білою стрічкою гравець Монако Мохамед Камара, а також гравця не було на загальному фото представників двох команд. Райдужного логотипу Ліги 1 на правому плечі у гравця також не було.

Як повідомляє L'ÉQUIPE, за цей вчинок Дисциплінарний комітет LFP може дискваліфікувати Мохамеда Камару на 10 матчів.

🚨 Mohamed Camara could be facing a 10-match suspension by the LFP Disciplinary Committee! ❌



The player covered the anti-homophobic logo on his Monaco shirt during the final match of to Ligue 1 season.



(Source: @lequipe ) pic.twitter.com/bwm3ETdKqa