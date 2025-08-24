Франція

Італієць хоче, щоб Адрієн залишився в Марселі?

Головний тренер Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі висловився про ситуацію навколо півзахисника команди Адрієна Рабьо. Цитує італійського фахівця RMC Sport.

"Що стосується Рабьо, я ще не розмовляв з Пабло Лонгорією (президент Марселя — прим.) та Медгі Бенатією (спортивний директор Марселя — прим.), але моя надія грунтується не тільки на цінності гравця, але й на його особистості. Навіть якщо він припустився помилки, я сподіваюся, що є шанс переосмислити ситуацію і все повернути на круги свої.

Я не з тих, хто зачиняє двері перед вами. Я не єдиний, хто приймає рішення, клуб важливіший за тренера. Але Адрієн – хороша людина. Я дав йому пораду і сподіваюся, що він її дослухається.

Я теж вважаю себе хорошою людиною, тому намагаюся простягнути руку допомоги. Ніколи не ставлю на людях хрест. Якщо я можу допомогти вирішити цю проблему, я готовий на все. Не заради гравця, а заради людини. Думаю, це важливо для загального блага, не тільки з футбольної, але й з людської точки зору.

Воля до примирення повинна виходити від обох сторін. У такій делікатній ситуації багато чого доводиться пережити. Я хороша людина, як і Пабло, Медгі та Адрієн. Люди, які говорять про економічну складову, брешуть. Ті, хто кажуть, що Марсель хотів заробити на продажу Рабьо – брехуни.

Я щиро вірю, що цього тижня Пабло, Медгі і я постраждали більше, ніж Адрієн і його сім'я. Немає сенсу шукати винних або показувати пальцем на когось. Найголовніше – продовжувати рухатися вперед, а для цього іноді необхідно зробити крок назад від прийнятих рішень, проявивши смиренність і розсудливість. Така моя думка: ми – ніхто, ми не можемо вирішувати долю клубу або людини", – сказав Де Дзербі.

Раніше повідомлялося, що Олімпік Марсель виставив Рабьо на трансфер.