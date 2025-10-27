Франція

Клуб Ліги 1 уже розпочав пошук нового тренера, головний кандидат — Клеман.

Головний тренер Ренна Хабіб Беє буде звільнений із посади після невдалого старту сезону, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, рішення ухвалили після поразки від Ніцци (1:2) у 10-му турі французької Ліги 1. Цей матч став вирішальним для 48-річного спеціаліста, під керівництвом якого Ренн здобув лише дві перемоги у 10 зустрічах чемпіонату.

Боси клубу, зокрема новий президент ради директорів Гійом Серютті, залишились незадоволеним останніми результатами команди.

Відомо, що Ренн уже розпочав пошук нового наставника — серед кандидатів називають Філіпа Клемана, колишнього тренера Монако та Брюгге.