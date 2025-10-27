Інше

Легенда королівського клубу, Клод Макелеле високо оцінив лідерські та захисні якості капітана ПСЖ Маркіньйоса.

Колишня зірка Реала та ПСЖ Клод Макелеле публічно закликав мадридський клуб спробувати підписати центрального захисника парижан Маркіньйоса, назвавши бразильця своїм гравцем мрії для "вершкових". ​

Макелеле, який працював з Маркіньйосом у ПСЖ за часів Карло Анчелотті, заявив, що завжди хотів бачити цього гравця у Мадриді. ​

"Я люблю цього хлопця. Я працював з ним у ПСЖ. Його якості, його робота, його пристрасть, його терпіння... Він дуже, дуже сильно прогресував", – зазначив Макелеле виданню Trivela.

Французький ветеран похвалив рідкісні захисні навички 31-річного бразильця, зокрема його вміння грати віч-на-віч, та його лідерські якості. На думку Макелеле, Маркіньйос – це саме той характер, який потрібен Реалу в епоху після Луки Модріча.

​"Зараз я не бачу багатьох захисників, які грають один в один. Маркіньос це робить. Він – гравець моєї мрії для посилення Реала" – додав французький ветеран. ​

Водночас Макелеле визнав, що такий трансфер є малоймовірним, оскільки Маркіньйос є рекордсменом ПСЖ за кількістю зіграних матчів (понад 490 ігор) та символом клубу. ​

"Звичайно, зараз він грає за найкращу команду світу – Парі Сен-Жермен. Але це той тип гравця, якого я хотів би бачити в Мадриді... Я не думаю, що Париж дозволить йому піти", – підсумував Макелеле.