Легенда королівського клубу, Клод Макелеле високо оцінив лідерські та захисні якості капітана ПСЖ Маркіньйоса.
Маркіньйос, Getty Images
27 жовтня 2025, 13:30
Колишня зірка Реала та ПСЖ Клод Макелеле публічно закликав мадридський клуб спробувати підписати центрального захисника парижан Маркіньйоса, назвавши бразильця своїм гравцем мрії для "вершкових".
Макелеле, який працював з Маркіньйосом у ПСЖ за часів Карло Анчелотті, заявив, що завжди хотів бачити цього гравця у Мадриді.
"Я люблю цього хлопця. Я працював з ним у ПСЖ. Його якості, його робота, його пристрасть, його терпіння... Він дуже, дуже сильно прогресував", – зазначив Макелеле виданню Trivela.
Французький ветеран похвалив рідкісні захисні навички 31-річного бразильця, зокрема його вміння грати віч-на-віч, та його лідерські якості. На думку Макелеле, Маркіньйос – це саме той характер, який потрібен Реалу в епоху після Луки Модріча.
"Зараз я не бачу багатьох захисників, які грають один в один. Маркіньос це робить. Він – гравець моєї мрії для посилення Реала" – додав французький ветеран.
Водночас Макелеле визнав, що такий трансфер є малоймовірним, оскільки Маркіньйос є рекордсменом ПСЖ за кількістю зіграних матчів (понад 490 ігор) та символом клубу.
"Звичайно, зараз він грає за найкращу команду світу – Парі Сен-Жермен. Але це той тип гравця, якого я хотів би бачити в Мадриді... Я не думаю, що Париж дозволить йому піти", – підсумував Макелеле.