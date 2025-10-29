Летанг емоційно відреагував на поразку від ПАОКа.
29 жовтня 2025, 10:27
Президент Лілля Олів’є Летанг ризикує отримати дисциплінарне покарання через свою реакцію на суддівство у матчі Ліги Європи проти ПАОКа. Про це повідомляє L'Équipe.
У поєдинку третього туру французька команда зазнала поразки від грецького клубу з рахунком 3:4, після чого Летанг відкрито висловив невдоволення роботою арбітрів.
За даними джерела, після фінального свистка керівник Лілля підійшов до головного арбітра зустрічі Ніколи Дабановича та, тримаючи телефон у руках, сказав: “Я телефоную Чеферіну, це якесь божевілля.”
Європейська футбольна асоціація може розглянути цей епізод і застосувати до Летанга штраф або короткострокову дискваліфікацію.
Цікаво, що цього сезону президент Лілля вже отримував санкції — один матч дискваліфікації та два умовно за критику суддів після гри проти Ліона в чемпіонаті Франції.
Після трьох турів групового етапу Ліги Європи Лілль має шість очок.