Франція

Летанг емоційно відреагував на поразку від ПАОКа.

Президент Лілля Олів’є Летанг ризикує отримати дисциплінарне покарання через свою реакцію на суддівство у матчі Ліги Європи проти ПАОКа. Про це повідомляє L'Équipe.

У поєдинку третього туру французька команда зазнала поразки від грецького клубу з рахунком 3:4, після чого Летанг відкрито висловив невдоволення роботою арбітрів.

За даними джерела, після фінального свистка керівник Лілля підійшов до головного арбітра зустрічі Ніколи Дабановича та, тримаючи телефон у руках, сказав: “Я телефоную Чеферіну, це якесь божевілля.”

Європейська футбольна асоціація може розглянути цей епізод і застосувати до Летанга штраф або короткострокову дискваліфікацію.

Цікаво, що цього сезону президент Лілля вже отримував санкції — один матч дискваліфікації та два умовно за критику суддів після гри проти Ліона в чемпіонаті Франції.

Після трьох турів групового етапу Ліги Європи Лілль має шість очок.