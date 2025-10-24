Ліга Європи

Відбулися матчі другого за значимістю єврокубкового турніру.

Сьогодні, 23 жовтня, відбулися матчі третього туру основного етапу Ліги Європи.

У першому матчі ПАОК у гостях перестріляв Лілль із рахунком 4:3. У складі французів голами відзначилися Андре та Ігамане, який оформив дубль. У греків забивали Мейте, Константеліас та Живкович, який не лише оформив дубль, а й не реалізував пенальті. Також у складі ПАОКа на 99 хвилині був вилученний колишній захисник київського Динамо Томаш Кендзьора.

Лілль — ПАОК 3:4

Голи: Андре, 57, Ігамане, 68, 78 — Мейте, 18, Живкович, 23, 74, Константеліас, 42.

У другій грі Мідтьюлланн у гостях здобув перемогу над Маккабі Тель-Авів з рахунком 3:0. Перемогу данцям забезпечили голи Біллінга та Франкуліно, який оформив дубль.

Маккабі Тель-Авів — Мідтьюлланн 0:3

Голи: Франкуліно, 44, 84, Біллінг, 71.

Мальме поділив очки із загребським Динамо – матч закінчився з рахунком 1:1. На гол Левіцькі у складі шведів наприкінці першого тайму, хорвати відповіли точним ударом Варели на 96 хвилині.

Мальме — Динамо Загреб 1:1

Голи: Левіцкі, 45+1 — Варела, 90+6.

Селтік на своєму полі обіграв Штурм Грац з рахунком 2:1. Перемогу шотландцям принесли голи Скейлса та Нюгрена, а в австрійців єдиний м'яч забив Хорват. При цьому з 70 хвилин гості грали в меншості після вилучення Чуквуані.

Селтік — Штурм Грац 2:1

Голи: Скейлс, 61, Нюгрен, 64 — Хорват, 15.

Сельта здобула перемогу над Ніццею з рахунком 2:1. Вже на другій хвилині Аспас вивів іспанців вперед, після чого на 16 хвилині цифри на табло зрівняв Шо. Вирішальний гол був забитий на 75 хвилині, коли Пепра зрізав м'яч у ворота.

Сельта — Ніцца 2:1

Голи: Аспас, 2, Пепра, 75 (аг) — Шо, 16.

Феєнорд здобув впевнену перемогу над Панатінаїкосом з рахунком 3:1. У складі нідерландського клубу голами відзначилися Рід, Мусса та Ларін. У греків єдиний м'яч забив Свідерські.

Феєнорд — Панатінаїкос 3:1

Голи: Рід, 45+3, Мусса, 55, Ларін, 90 — Свідерські, 18.

Фрайбург на своєму полі обіграв Утрехт із рахунком 2:0. Перемогу німецькому клубу забезпечили голи Судзукі та Гріфо.

Фрайбург — Утрехт 2:0

Голи: Судзукі, 20, Гріфо, 45.

Насамкінець Янг Бойз здобув перемогу над Лудогорцем з рахунком 3:2. У складі швейцарської команди голами відзначилися Равелосон, Фасснахт та Бедія, який реалізував пенальті. У гостей авторами голів стали Станич та Йорданов.

Янг Бойз — Лудогорець 3:2

Голи: Равелосон, 45, Фасснахт, 53, Бедія, 63 (пен) — Станич, 26, Йорданов, 90+2.