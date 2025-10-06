Франція

ПСЖ лідирує в Лізі 1, але втримати перемогу не зміг — 1:1 проти Лілля.

У центральному поєдинку 7-го туру французької Ліги 1 Лілль приймав ПСЖ. Матч завершився бойовою нічиєю — 1:1.

Гості відкрили рахунок на 66-й хвилині: точний удар Нуну Мендеша вивів парижан уперед. Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов на заміну на 68-й хвилині, замінивши Беральдо. Втім, до кінця зустрічі Лілль зумів відігратися: на 85-й хвилині гол забив брат зіркового Кіліана Мбаппе — Етан.

Лілль – ПСЖ – 1:1

Голи: Мбаппе, 85 – Мендеш, 66.

Ілля Забарний провів на полі близько 25 хвилин, відзначившись надійною грою в захисті, хоча й не мав яскравих моментів.

Ця нічия стала другою втратою очок ПСЖ у трьох останніх матчах Ліги 1.