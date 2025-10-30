Франція

Іспанський тренер визнав проблеми команди у створенні моментів проти Лор'яна.

ПСЖ втратив очки у 10-му турі Ліги 1, зігравши на виїзді унічию з Лор'яном — 1:1. Український захисник Ілля Забарний провів на полі всі 90 хвилин.

Головний тренер парижан Луїс Енріке визнав слабку гру команди:

"Ми провели поганий матч, перший тайм був дуже невдалим, команда майже не створювала гольових моментів. У другому таймі трохи додали, але цього було недостатньо для перемоги. Шкода, бо ми забили гол, але відразу пропустили у наступній атаці", — зазначив Енріке в коментарі Footmercato.

Французькі ЗМІ вже оцінили гру Забарного. L'quipe поставив українцю 3/10, відзначивши помилку під час голу Лор'яна. Le Parisien оцінив гру Забарного на 4/10, зауваживши, що останні матчі починають виглядати однаково невиразними для українського захисника.

Попри нічию, ПСЖ зберіг лідерство в чемпіонаті, набравши 21 очко після 10 турів.