Франція

Атакувальний півзахисник ПСЖ залишив поле на ношах у матчі з Лор’яном.

Атакувальний півзахисник Парі Сен-Жермен Дезіре Дуе отримав травму у поєдинку 10 туру Ліги 1 проти Лор’яна (1:1) та змушений буде пропустити декілька тижнів.

Як повідомляє пресслужба клубу, у гравця діагностовано м’язове пошкодження правого стегна.

Інцидент стався після швидкого ривка Дуе, після чого він залишив поле на ношах. Медики ПСЖ прогнозують, що півзахисник не зможе повернутися до гри щонайменше протягом кількох тижнів.

У нинішньому сезоні Дуе провів вісім матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав три результативні передачі. Це вже не перша травма хавбека цієї осені – раніше він пропустив шість матчів клубу через ушкодження берцової кістки.