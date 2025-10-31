Іспанія

Мадридці готові розглянути тимчасовий відхід молодого таланта за умови покриття зарплати та орендної плати.

Мадридський Реал розглядає можливість відправити 19-річного бразильського нападника Ендріка в оренду, повідомляє TeamTalk.

За даними джерела, клуб погодиться на перехід лише в тому випадку, якщо потенційний орендар повністю оплатить заробітну плату футболіста та внесе додаткову компенсацію за оренду.

До ситуації вже проявили інтерес кілька клубів англійської Прем’єр-ліги — серед них Брайтон, Астон Вілла та Вест Гем, які уважно стежать за можливістю підписання молодого форварда.

У поточному сезоні Ендрік ще не виходив на поле за Реал. Після переходу до мадридського клубу він провів п’ять матчів, а його контракт чинний до 2030 року.