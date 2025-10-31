Франція

Чотирьох чоловіків, яких підозрюють у викраденні коштовностей на 88 мільйонів євро, затримали просто перед грою Ліги 1.

Поліція Франції затримала чотирьох підозрюваних у гучному пограбуванні Лувру — просто у черзі на матч чемпіонату Франції між Парижем та Ліоном.

Інцидент стався біля стадіону Жан Буен у середу ввечері. За інформацією французьких медіа, чоловіки спокійно чекали на вхід разом із уболівальниками, коли співробітники спеціальної бригади BRB провели блискавичну операцію затримання.

Пограбування Лувру сталося кількома днями раніше — у неділю, 19 жовтня. Злочинці у балаклавах скористалися ремонтними роботами біля набережної Сени, щоб проникнути у музей через вантажний ліфт. Двоє осіб потрапили до Галереї Аполлона, третій чекав зовні.

З музею винесли дев’ять предметів із колекції коштовностей Наполеона та імператриці Жозефіни — серед них намисто, брошка та діадема. Найцінніший експонат, діамант Регента вагою 140,64 карата, залишився на місці.

Вартість викрадених коштовностей оцінюється у 88 мільйонів євро. Поліція вже затримала шістьох підозрюваних, але самі прикраси досі не знайдені.