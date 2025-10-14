Форвард вказав на втрату концентрації як причину осічки.
Крістофер Нкунку, Getty Images
14 жовтня 2025, 11:54
Нападник збірної Франції Крістофер Нкунку поділився думками після гостьового матчу проти Ісландії в рамках відбору до чемпіонату світу-2026.
"Ми не мали права пропускати перший гол. У цій грі ми втратили пильність, були дуже неуважними.
Потрібно було зберігати концентрацію після того, як вийшли вперед. Але це футбол, таке трапляється", — цитує форварда TF1.
Незважаючи на нічию, команда Дідьє Дешама набрала десять очок і посідає перше місце у своїй відбірковій групі. Французи випереджають Україну, яка йде другою, на три бали.