Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард вказав на втрату концентрації як причину осічки.

Нападник збірної Франції Крістофер Нкунку поділився думками після гостьового матчу проти Ісландії в рамках відбору до чемпіонату світу-2026.

"Ми не мали права пропускати перший гол. У цій грі ми втратили пильність, були дуже неуважними.

Потрібно було зберігати концентрацію після того, як вийшли вперед. Але це футбол, таке трапляється", — цитує форварда TF1.

Незважаючи на нічию, команда Дідьє Дешама набрала десять очок і посідає перше місце у своїй відбірковій групі. Французи випереджають Україну, яка йде другою, на три бали.