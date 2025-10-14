До вашої уваги результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 13 жовтня.
Фото: x.com/equipedefrance
14 жовтня 2025, 00:00
Ісландія — Франція 2:2
Голи: Палссон (39), Глінссон (70) — Нкунку (63), Матета (68)
Франція втратила очки у групі, де виступає збірна України — за підсумками четвертого туру маємо наступну ситуацію в нашій групі:
Північна Ірландія — Німеччина 0:1
Гол: Вольтемаде (31)
Німці мінімально, але впевнено беруть чергову перемогу.
Швеція — Косово 0:1
Гол: Асслані (32)
Косовари сенсаційно перемагають у гостях, залишаючи шведів без очок.
Уельс — Бельгія 2:4
Голи: Родон (8), Броудхед (89) — Де Брюйне (18, пен., 76, пен.), Меньє (24), Троссар (90)
Бельгія у феєричному матчі в Кардіффі здобуває перемогу завдяки дублю Де Брюйне та блискучому завершенню від Троссара.
Словаччина — Люксембург 2:0
Голи: Оберт (55), Шранц (72)
Словаки впевнено перемагають і продовжують боротьбу за вихід на Мундіаль.
Словенія — Швейцарія 0:0
Північна Македонія — Казахстан 1:1
Голи: Барді (74) — Камаран (54)
Команди обмінялися м’ячами у другому таймі й розійшлися миром.