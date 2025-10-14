Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

До вашої уваги результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 13 жовтня.

Ісландія — Франція 2:2

Голи: Палссон (39), Глінссон (70) — Нкунку (63), Матета (68)

Франція втратила очки у групі, де виступає збірна України — за підсумками четвертого туру маємо наступну ситуацію в нашій групі:

Північна Ірландія — Німеччина 0:1

Гол: Вольтемаде (31)

Німці мінімально, але впевнено беруть чергову перемогу.

Швеція — Косово 0:1

Гол: Асслані (32)

Косовари сенсаційно перемагають у гостях, залишаючи шведів без очок.

Уельс — Бельгія 2:4

Голи: Родон (8), Броудхед (89) — Де Брюйне (18, пен., 76, пен.), Меньє (24), Троссар (90)

Бельгія у феєричному матчі в Кардіффі здобуває перемогу завдяки дублю Де Брюйне та блискучому завершенню від Троссара.

Словаччина — Люксембург 2:0

Голи: Оберт (55), Шранц (72)

Словаки впевнено перемагають і продовжують боротьбу за вихід на Мундіаль.

Словенія — Швейцарія 0:0

Північна Македонія — Казахстан 1:1

Голи: Барді (74) — Камаран (54)

Команди обмінялися м’ячами у другому таймі й розійшлися миром.