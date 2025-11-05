Франція

Серйозні втрати для команди Луїса Енріке.

Одразу кілька ключових гравців ПСЖ зазнали травм у минулому матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Баварії (1:2). Про це повідомляє прес-служба клубу.

У захисника Ашрафа Хакімі, якого замінили перед перервою, виявили серйозне розтягнення лівої щиколотки, а у вінгера Усмана Дембеле травма литкового м'яза. Обидва пропустять кілька тижнів.

У захисника Нуну Мендеша діагностували розтягнення зв'язок лівого коліна — він перебуватиме під наглядом лікарів протягом кількох тижнів.

Також процес відновлення продовжує нападник Дезіре Дуе, який напередодні був визнаний найкращим молодим гравцем Європи. Строки його повернення на полі не називаються.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Баварія.