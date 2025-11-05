Ліга чемпіонів

Керманич ПСЖ прокоментував поразку від Баварії.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні поступився мюнхенській Баварії у домашньому матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Баварія 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Коли команди грали 11 на 11, Баварія була кращою за ПСЖ, без сумніву. Ми зробили кілька дуже гарних подарунків супернику в першому таймі і могли пропустити більше.

У другому таймі все було інакше, бо у нас була перевага за кількістю гравців.

Якісь наслідки для майбутнього після цього матчу? Я не можу зараз говорити про майбутнє. Ми знаємо, що наш календар найгірший серед усіх у цій кампанії, тож наступні кілька матчів будуть не менш важкими", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі французький Парі Сен-Жермен прийматиме лондонський Тоттенгем.