Ліга чемпіонів

Керманич Баварії прокоментував перемогу над ПСЖ.

Мюнхенська Баварія напередодні обіграла французький Парі Сен-Жермен у гостьовому матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Баварія 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"Ми здобули три очки, що вже само по собі добре. Але ніхто не виграє трофеї в листопаді. Ми повинні зберігати спокій і зосередитись на наступній грі. Останнім часом ми потрапляли в різні ситуації, але не сходили зі свого шляху. У суботу ми сильно ротували склад, і хлопці показали себе з найкращого боку, тоді як сьогодні нам довелось захищатись удесятьох упродовж 45 хвилин, і ми це зробили. Це надає нам багато впевненості.

Хакімі? Я сподіваюсь, що він скоро повернеться, і що нічого серйозного не сталось. Ми ніколи не хочемо бачити подібних ситуацій у суперників, бо ми пережили щось подібне з Джамалом Мусіалою в США. Такі моменти неприємні. Ми сподіваємось, що Хакімі швидко одужає.

Я завжди кажу своїм гравцям: "Коли є ажіотаж довкола, будь ласка, не вірте всьому, що відбувається, ви не такі вже й хороші. А коли ви програєте гру або погано граєте, не вірте, що ви погані — ви не такі вже й погані". Це те, що я змушую їх завжди пам'ятати.

Зараз ми виграли 16 матчів поспіль, але з завтрашнього дня все повернеться до нуля, і ми повинні виграти наступну гру.

Переможець Ліги чемпіонів ще не визначений. Інакше ПСЖ не виграв би її минулого сезону. Зараз ідеться про перехід до наступного раунду, і ми зробили дуже позитивний крок. Ми повинні залишатись у позиції, щоб у потрібний момент боротися за трофеї.

Можливість захищатись із десятьма гравцями на полі — це ще один знак, який ми можемо взяти з собою в цей сезон. Це не те, що ми хочемо робити постійно, але коли виникає така ситуація, як сьогодні з червоною карткою, я хочу, щоб ми також насолоджувались грою в захисті. Це частина футболу. І хоча нам не доводиться багато захищатися в інших іграх, ми багато тренуємось саме в таких ситуаціях", — заявив бельгійський фахівець.

У наступному турі мюнхенська Баварія поїде до лондонського Арсеналу.