Прекрасні показники від команди Венсана Компані на старті нового сезону.
Гравці Баварії, Getty Images
05 листопада 2025, 18:59
Мюнхенська Баварія у матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях обіграла ПСЖ (2:1).
Таким чином, Баварія не лише оновила свій власний рекорд з перемог на старті нових сезонів, а й побила абсолютний рекорд за найкращими стартами сезону у топ-5 європейських лігах, вигравши 16 матчів поспіль у всіх турнірах.
Команда Венсана Компані за стартові 16 переможних матчів забила 57 голів та пропустила 11 м'ячів.
Попередній рекорд належав Мілану, який здобув 13 перемог у 16 зустрічах на старті сезону-1992/93.
