Ліга чемпіонів

Прекрасні показники від команди Венсана Компані на старті нового сезону.

Мюнхенська Баварія у матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях обіграла ПСЖ (2:1).

Таким чином, Баварія не лише оновила свій власний рекорд з перемог на старті нових сезонів, а й побила абсолютний рекорд за найкращими стартами сезону у топ-5 європейських лігах, вигравши 16 матчів поспіль у всіх турнірах.

Команда Венсана Компані за стартові 16 переможних матчів забила 57 голів та пропустила 11 м'ячів.

Попередній рекорд належав Мілану, який здобув 13 перемог у 16 ​​зустрічах на старті сезону-1992/93.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Баварія.