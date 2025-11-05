Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 4 листопада 2025 року.

Французький Парі Сен-Жермен у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА поступився мюнхенській Баварії на власному полі (1:0).

Команда Луїса Енріке почала гру з тиску на чужій половині, але швидкий пропущений м’яч у підсумку зламав усі її плани.

Далі вже колектив Венсана Компані міг дозволити собі перехопити ініціативу та зрештою дотиснув суперників до другого пропущеного м’яча й міг замахнутись на більше.

Однак Луїс Діас не зупинився на дублі в першому таймі й наніс важку травму Ашрафу Хакімі за мить до перерви, за що також отримав пряму червону картку та залишив команду в меншості.

У підсумку Баварія суто відбивалась у другому таймі, тоді як ПСЖ зумів зрештою забити один гол, а більшого йому не дозволив Ноєр.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Баварія у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

ПСЖ — Баварія 1:2

Голи: Невеш, 74 — Діас, 4, 32

ПСЖ: Шевальє — Хакімі (Маюлю, 45+8), Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Руїс (Невеш, 66) — Кварацхелія, Дембеле (Лі Кан Ін, 25), Баркола (Рамуш, 66).

Баварія: Ноєр — Лаймер, Та, Упамекано, Станішич — Кімміх, Павлович — Олісе (Кім Мін Дже, 80), Гнабрі (Бішоф, 46), Діас — Кейн (Горецка, 88).

Попередження: Мендеш — Бішоф, Ноєр, Станішич

На 45+7-й хвилині був вилучений Луїс Діас (Баварія) (грубе порушення).