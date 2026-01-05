Франція

Ланс і ПСЖ повторили рідкісне досягнення, яке в XXI столітті траплялося лише двічі.

У суботу, 4 січня, завершився 17-й тур чемпіонату Франції з футболу. Ланс упевнено розгромив Тулузу з рахунком 3:0, а ПСЖ здобув перемогу в принциповому дербі проти Парі — 2:1.

За підсумками туру одразу дві команди Ліги 1 набрали щонайменше 39 очок, що стало лише третім таким випадком у XXI столітті. Після 17 матчів Ланс має 40 очок, а ПСЖ — 39.

Раніше подібне досягнення фіксувалося лише двічі:

- у сезоні 2016/17 Ніцца набрала 40 очок, а Монако — 39;

- у сезоні 2022/23 ПСЖ мав 44 очки, Ланс — 40.

Цікаво, що в сезоні-2016/17 чемпіоном Франції став Монако, тоді як у кампанії-2022/23 титул здобув ПСЖ.

Нагадаємо, ПСЖ — володар Міжконтинетального кубка ФІФА.