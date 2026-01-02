Франція

Паризький гранд не планує гучних підписань у січні, проте вже розпочав полювання на юних зірок Бенфіки для літнього підсилення.

З'явилася інформація щодо планів ПСЖ на зимовий трансферний період. Керівництво клубу цілком задоволене поточним підбором виконавців, тому покупки у січні вважаються малоймовірними.

Попри затишшя на ринку зараз, парижани вже закладають фундамент для літньої кампанії. У сферу інтересів клубу потрапили два 17-річні таланти лісабонської Бенфіки — нападник Анісіу Кабрал та півзахисник Рафаель Кінтас. Очікується, що обидва гравці можуть поповнити склад чинного чемпіона Франції найближчим літом.

Проте ПСЖ доведеться витримати серйозну конкуренцію: за португальськими вундеркіндами також активно стежать Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що після 16 турів Ліги 1 ПСЖ посідає другу сходинку в таблиці, відстаючи від лідируючого Ланса лише на один бал.

Раніше повідомлялося, що Енріке — найкращий клубний тренер року за версією IFFHS.