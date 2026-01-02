Паризький гранд не планує гучних підписань у січні, проте вже розпочав полювання на юних зірок Бенфіки для літнього підсилення.
Луїс Енріке, Getty Images
З'явилася інформація щодо планів ПСЖ на зимовий трансферний період. Керівництво клубу цілком задоволене поточним підбором виконавців, тому покупки у січні вважаються малоймовірними.
Попри затишшя на ринку зараз, парижани вже закладають фундамент для літньої кампанії. У сферу інтересів клубу потрапили два 17-річні таланти лісабонської Бенфіки — нападник Анісіу Кабрал та півзахисник Рафаель Кінтас. Очікується, що обидва гравці можуть поповнити склад чинного чемпіона Франції найближчим літом.
Проте ПСЖ доведеться витримати серйозну конкуренцію: за португальськими вундеркіндами також активно стежать Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті.
Нагадаємо, що після 16 турів Ліги 1 ПСЖ посідає другу сходинку в таблиці, відстаючи від лідируючого Ланса лише на один бал.
Раніше повідомлялося, що Енріке — найкращий клубний тренер року за версією IFFHS.