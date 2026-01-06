Франція

Гарі О'Ніл очолить команду.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, французький клуб вже знайшов нового головного тренера. Ним стане ще один англійський фахівець — Гарі О'Ніл.

Сторони вже досягли повної домовленості щодо умов співпраці. Очікується, що 42-річний тренер підпише з ельзасцями довгостроковий контракт. Офіційне оголошення має відбутися найближчим часом.

Призначення О'Ніла зберігає стратегію власників BlueCo (які володіють і Челсі, і Страсбуром) щодо залучення англійських тренерів до роботи у Франції. О'Ніл відомий своєю роботою в АПЛ, де він очолював Борнмут та Вулвергемптон, зарекомендувавши себе як кризовий менеджер та тактично гнучкий наставник.

Тепер перед Гарі стоятиме завдання втримати високу планку, задану Росеньйором, та продовжити успішний виступ команди в єврокубках.