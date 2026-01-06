Гарі О'Ніл очолить команду.
Гарі О'Ніл Getty Images
06 січня 2026, 15:45
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, французький клуб вже знайшов нового головного тренера. Ним стане ще один англійський фахівець — Гарі О'Ніл.
Сторони вже досягли повної домовленості щодо умов співпраці. Очікується, що 42-річний тренер підпише з ельзасцями довгостроковий контракт. Офіційне оголошення має відбутися найближчим часом.
Призначення О'Ніла зберігає стратегію власників BlueCo (які володіють і Челсі, і Страсбуром) щодо залучення англійських тренерів до роботи у Франції. О'Ніл відомий своєю роботою в АПЛ, де він очолював Борнмут та Вулвергемптон, зарекомендувавши себе як кризовий менеджер та тактично гнучкий наставник.
Тепер перед Гарі стоятиме завдання втримати високу планку, задану Росеньйором, та продовжити успішний виступ команди в єврокубках.