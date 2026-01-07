Франція

Британський спеціаліст отримав роботу у французькому чемпіонаті.

42-річний наставник обійняв посаду головного тренера Страсбурга після того, як команду залишив Ліам Росіньйор. Про це повідомила клубна пресслужба.

В англійській Прем'єр-лізі О’Ніл відомий за досвідом роботи в Борнмуті та Вулвергемптоні.

Англійський фахівець проведе перше тренування у четвер, 8 січня. Дебютний матч під його керівництвом Страсбург зіграє в суботу, 10 січня, у рамках Кубка Франції.

У турнірній таблиці Ліги 1 команда з 24 набраними балами посідає сьому позицію.

Раніше Страсбур зворушливо попрощався з Росеньйором.