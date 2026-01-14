Франція

Український лівий захисник залишив французький клуб за взаємною згодою сторін — його наступним клубом стане чеський Яблонець.

Страсбур офіційно оголосив про дострокове розірвання контракту з українським футболістом Едуардом Соболем.

Угоду, яка була чинною до червня 2026 року, припинено за взаємною згодою сторін.

Французький клуб подякував гравцеві за співпрацю та побажав успіхів у подальшій кар’єрі. Наступним клубом 30-річного лівого захисника стане чеський Яблонець.

Соболь приєднався до Страсбура у січні 2023 року. Загалом у складі французького клубу фулбек провів 32 матчі та віддав 2 результативні передачі. У поточному сезоні він зіграв 3 поєдинки, провівши на полі 183 хвилини та отримавши одну жовту картку.