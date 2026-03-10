Іспанія

Президент каталонського клубу заявив, що парижани намагалися підписати вінгера за рекордну суму.

Президент Барселони Жоан Лапорта розповів, що Парі Сен-Жермен раніше намагався придбати одного з головних талантів клубу — вінгера Ламіна Ямала.

За словами функціонера, французький гранд пропонував за футболіста рекордну для футболу суму, однак каталонський клуб відмовився від трансферу.

"Це одна з речей, якою я пишаюся: ПСЖ пропонував 250 млн за Ямала, і ми сказали – ні. У нього контракт, що діє, до 2030 року", — заявив Лапорта під час дебатів за посаду президента клубу.

Як повідомляється, пропозиція від парижан надійшла приблизно два роки тому, коли Ямалу було лише 17 років. У Барселоні вирішили не розглядати продаж і зробили ставку на розвиток одного з найперспективніших гравців академії.

