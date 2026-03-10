Італія

Переговори щодо нового контракту зайшли у глухий кут, і клуб готовий продати 31-річного півзахисника.

Півзахисник збірної Туреччина Хакан Чалханоглу, ймовірно, залишить Інтер під час літнього трансферного вікна, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, переговори щодо нового контракту між сторонами зайшли у глухий кут. Якщо до літа угоду так і не буде продовжено, клуб готовий продати 32-річного хавбека.

Чалханоглу вже був близьким до відходу з Інтера минулого літа, коли інтерес до нього проявляли турецькі гранди – Галатасарай та Фенербахче.

Контракт турецького півзахисника діє до літа 2027 року, а його трансферна вартість оцінюється в 22 млн євро. У поточному сезоні Чалханоглу провів 25 матчів за Інтер у всіх турнірах, забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі.

Напередодні хавбек отримав уже третю м’язову травму в сезоні, що може вплинути на його подальші виступи.