Германия

Бундеслига определила шесть лучших футболистов немецкого первенства в прошлом месяце.

Пресс-служба немецкой Бундеслиги определилась с шестью футболистами, номинированных на звание лучшего игрока мая в чемпионате Германии.

В данном списке оказались полузащитник Хоффенхайма Кристоф Баумгартнер, защитник дортмундской Боруссии Ашраф Хакими, хавбек Байера Кай Хаверц, форвард Лейпцига Тимо Вернер, а также два представителя Баварии в лице Йосуа Киммиха и Бенжамена Павара.

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