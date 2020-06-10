Бундеслига определила шесть лучших футболистов немецкого первенства в прошлом месяце.
Кай Хаверц, Getty Images
10 июня 2020, 22:16
Пресс-служба немецкой Бундеслиги определилась с шестью футболистами, номинированных на звание лучшего игрока мая в чемпионате Германии.
В данном списке оказались полузащитник Хоффенхайма Кристоф Баумгартнер, защитник дортмундской Боруссии Ашраф Хакими, хавбек Байера Кай Хаверц, форвард Лейпцига Тимо Вернер, а также два представителя Баварии в лице Йосуа Киммиха и Бенжамена Павара.
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