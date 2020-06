Пресс-служба немецкой Бундеслиги определилась с шестью футболистами, номинированных на звание лучшего игрока мая в чемпионате Германии.

В данном списке оказались полузащитник Хоффенхайма Кристоф Баумгартнер, защитник дортмундской Боруссии Ашраф Хакими, хавбек Байера Кай Хаверц, форвард Лейпцига Тимо Вернер, а также два представителя Баварии в лице Йосуа Киммиха и Бенжамена Павара.

Who is your #BundesligaPOTM for May? 🤔



🦌 Christoph Baumgartner

🐝 @AchrafHakimi

🦁 @kaihavertz29

🍺 Joshua Kimmich

🍺 @BenPavard28

🐂 @TimoWerner



