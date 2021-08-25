Германия

Вашему вниманию пятерка лучших голов по итогам второго тура немецкой Бундеслиги.

В минувшие выходные прошел второй тур немецкой Бундеслиги, в котором были интересные матчи и неожиданные результаты.

В прошедшем туре немецкого чемпионата было забито 27 голов и лишь одна встреча закончилась без забитых мячей.

Вашему вниманию топ-5 голов второго тура Бундеслиги

Третий тур Бундеслиги будет открыт матчем между дортмундской Боруссией и Хоффенхаймом, который пройдет в пятницу, 27 августа, в 21:30 по киевскому времени.