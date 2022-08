Ян Зоммер побив рекорд Бундесліги із сейвів в одному матчі.

У суботу в матчі проти Баварії (1:1) воротар Борусії з Менхенгладбаха зробив 19 сейвів.

19 — Yann Sommer has made 19 saves against FC Bayern today — shattering the previous #Bundesliga record in a single match in the competition held by Alexander Schwolow against FC Bayern in January 2022 (14; since det. data collection). Wall. #FCBBMG pic.twitter.com/ODVnFIdYFR