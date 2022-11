Вболівальники Баварії обрали форварда Еріка-Максіма Шупо-Мотінга найкращим гравцем жовтня в клубі.

На його рахунку абсолютна більшість голосів — 75 відсотків. Він забив сім голів та зробив три асисти у восьми матчах.

7️⃣ goals

3️⃣ assists



Choupo's hot streak sees him deservedly chosen as October's Player of the Month 🔥



📰 https://t.co/TMQE0TKwGh#MiaSanMia pic.twitter.com/CZndony8qe