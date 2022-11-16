Форвард провів дуже сильний минулий місяць у футболці клубу.
Ерік-Максім Шупо-Мотінг, Getty Images
16 листопада 2022, 17:57
Вболівальники Баварії обрали форварда Еріка-Максіма Шупо-Мотінга найкращим гравцем жовтня в клубі.
На його рахунку абсолютна більшість голосів — 75 відсотків. Він забив сім голів та зробив три асисти у восьми матчах.
Друге місце у голосуванні посів півзахисник Баварії Джамал Мусіала, який отримав десять відсотків.
Раніше повідомлялось, що Баварія не проти продовжити контракт з 33-річним Шупо-Мотінгом, який закінчується влітку 2023 року. На нього також націлений Манчестер Юнайтед, який шукає нового форварда.
У цьому сезоні камерунський нападник зіграв за Баварію 16 матчів в усіх змаганнях, у яких забив 11 голів та віддав три асисти.