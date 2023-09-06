На нагороду претендують шість футболістів.
Гаррі Кейн, Getty Images
06 вересня 2023, 23:20
Прес-служба німецької Бундесліги у своєму твіттері опублікувала список претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату Німеччини за підсумками серпня.
На нагороду претендують шість футболістів:
- нападник Баєра Віктор Боніфас – два матчі, два голи, один асист;
- форвард Баварії Гаррі Кейн — два матчі, три голи та один асист;
- захисник Лейпцига Беньямін Генріхс — два матчі та один гол;
- нападник Вольфсбурга Йонас Олдер Вінд — два матчі та чотири забиті м'ячі;
- захисник Баварії Альфонсо Девіс — два матчі та три гольові передачі;
- форвард Уніона Кевін Беренс — два матчі та чотири голи.
Проголосувати за одного з кандидатів можна на офіційному сайті EA Sports.
Після трьох турів Баєр та Баварія – єдині команди, які набрали по дев'ять очок – вони очолюють турнірну таблицю Бундесліги.