Прес-служба німецької Бундесліги у своєму твіттері опублікувала список претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату Німеччини за підсумками серпня.

На нагороду претендують шість футболістів:

- нападник Баєра Віктор Боніфас – два матчі, два голи, один асист;

- форвард Баварії Гаррі Кейн — два матчі, три голи та один асист;

- захисник Лейпцига Беньямін Генріхс — два матчі та один гол;

- нападник Вольфсбурга Йонас Олдер Вінд — два матчі та чотири забиті м'ячі;

- захисник Баварії Альфонсо Девіс — два матчі та три гольові передачі;

- форвард Уніона Кевін Беренс — два матчі та чотири голи.

The nominations for the August #BundesligaPOTM are in! 😍

Victor Boniface 🔴⚫️@HKane ⚪️🔴

Benjamin Henrichs 🐂

Jonas Wind 🐺@AlphonsoDavies ⚪️🔴

Kevin Behrens 🔴🟡



🗳 Vote for your favourite now 👉 https://t.co/TEgQ21Qbdp pic.twitter.com/I1UVOxSjls