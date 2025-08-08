Німеччина

"Жовто-чорні" зберегли ключового форварда.

Нападник Боруссії Серу Гірассі відмовився від пропозиції Аль-Хілаля і залишиться в німецькому клубі, повідомляє журналіст Sky Sport Патрик Бергер.

29-річний форвард отримав кілька пропозицій із Саудівської Аравії, зокрема від Аль-Хілаля, який обіцяв значні фінансові умови. Проте Гірассі вирішив не залишати Боруссію.

Форвард прагне залишитися в Дортмунді, щоб боротися за трофеї. У минулому сезоні Бундесліги він зіграв 30 матчів і забив 21 гол.

Раніше повідомлялося, що Мілан цікавиться Гірассі.