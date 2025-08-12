"Фармацевти" уклали угоду з молодим вінгером до 2030 року.
Баєр оголосив про трансфер вінгера Ернеста Поку з АЗ.
Kicker повідомляє, що 21-річний представник молодіжної збірної Нідерландів підписав із леверкузенським клубом контракт до 2030 року. Сума угоди становить €10 млн плюс бонусні виплати.
У минулому сезоні Поку провів 42 матчі за АЗ Алкмар, забивши три голи та віддавши вісім результативних передач.
