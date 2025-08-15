Німеччина

Перехід 27-річного захисника підтримує ПСЖ.

Норді Мукіеле, гравець французького ПСЖ, близький до переходу в англійський Сандерленд, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своїх соцмережах.

За інформацією джерела, як ПСЖ, так і 27-річний правий захисник підтримують угоду, а його ринкова вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 10 мільйонів євро.

У минулому сезоні Мукіеле виступав за Баєр, провівши 24 матчі, отримавши 6 жовтих і 1 червону картку, а також забив 2 голи й віддав 1 результативну передачу. Гравець перебуває в складі парижан із 2022 року, раніше захищаючи кольори РБ Лейпциг, Монпельє та Лаваль.

Раніше повідомлялося, що Джака став новим капітаном Сандерленда.