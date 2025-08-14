Англія

Екслідер Баєра та збірної Швейцарії очолить команду Назарія Русина та Тімура Тутєрова в АПЛ.

Новачок Сандерленда Граніт Джака офіційно призначений капітаном команди. Про це повідомила пресслужба клубу.

Повернувшись до англійської Прем’єр-ліги, "чорні коти" підписали капітана збірної Швейцарії, який виконував цю ж роль в Арсеналі. Тепер він носитиме капітанську пов’язку і в новій команді.

Джака прокоментував своє призначення, зазначивши, що для нього це велика честь і відповідальність: він прагне демонструвати лідерство як на полі, так і за його межами, допомагаючи партнерам і вимагаючи від них максимальної віддачі. Швейцарець підкреслив, що він переможець і очікує такого ж ставлення до гри від усіх гравців команди.

За Арсенал (2016-2023) опорник провів 255 поєдинків АПЛ, відзначившись 17-ма результативними ударами й 24-ма гольовими передачами. Із лондонцями Джака виграв Кубок (х2) і Суперкубок Англії (х2).

За збірну Швейцарії Граніт провів 137 матчів, записавши на свій рахунок 14 голів і 12 асистів. Він є капітаном національної команди.