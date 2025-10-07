Німеччина

Спортивний директор Креше наполягатиме на високій ціні наступного літа.

Айнтрахт Франкфурт встановив ціну в 80 мільйонів євро за свого найкращого бомбардира Джана Узуна, повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Інтерес до 19-річного атакувального півзахисника збірної Туреччини вже проявили клуби АПЛ. Спортивний директор клубу Маркус Креше планує вимагати цю суму за Узуна наступного літа.

Контракт Джана з клубом діє до літа 2029 року, і в угоді немає суми відступних. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 18 мільйонів євро.

Узун забив 5 голів і віддав 3 асисти в 6 матчах Бундесліги, ставши найкращим бомбардиром і лідером за системою "гол+пас" у команді.

