Німеччина

У Німеччині завершився перший матч недільного дня.

У першому матчі дня Баєр на своєму полі впевнено розібрав Фрайбург. Господарі відкрили рахунок завдяки точному удару Поку, а після перерви Тапсоба подвоїв перевагу леверкузенців.

На 74-й хвилині Лінхарт залишив гостей у меншості, отримавши друге попередження, після чого Фрайбург остаточно втратив шанси бодай на нічию.

Баєр набрав 17 очок і піднявся на четверте місце в турнірній таблиці. Стільки ж має і Борусія Дортмунд, яка випереджає фармацевтів за додатковими показниками. Фрайбург із 9 пунктами опустився на одинадцяту позицію.

Баєр Леверкузен — Фрайбург 2:0

Голи: Поку, 22, Тапсоба, 52

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса (Белосян, 77), Баде, Тапсоба — Артур, Фернандес (Андріх, 67), Гарсія, Грімальдо — Гофманн, Поку (Бен Сегір, 85) — Кофане

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Розенфельдер, 67), Гінтер, Лінгарт, Макенго — Еггештайн, Манзамбі (Матанович, 67) — Шергант, Гелер (Гріфо, 85), Трой — Адаму

Попередження: Лінгарт

Вилучення: Лінгарт, 74