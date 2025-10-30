Німеччина

Клуб незадоволений виступами 30-річного захисника, який прийшов із Баварії три роки тому у статусі зіркового підписання.

Захисник Боруссії Дортмунд Ніклас Зюле, ймовірно, залишить клуб наступного літа — після закінчення чинної угоди, повідомляє Ruhr Nachrichten.

Попри те, що 30-річний німець досі має певну роль у складі команди Ніко Ковача, продовження контракту після 2026 року наразі не розглядається.

Зюле перейшов до Боруссії у 2022 році з Баварії на правах вільного агента, отримавши зарплату близько 14 мільйонів євро на рік. Його трансфер розглядався як спроба посилити оборону та додати досвіду в боротьбі за чемпіонство, але очікування не виправдалися.

За інформацією джерела, кошти, зекономлені після його можливого відходу, можуть бути використані для покращення контракту Ніко Шлоттербека. 25-річний оборонець приєднався до команди того ж літа, що й Зюле, однак зумів стати стабільним гравцем основи та одним із лідерів захисту.