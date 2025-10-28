Німеччина

Німецький клуб активно стежить за 17-річним аргентинцем Хуаном Крусом Месою, яким цікавляться провідні європейські команди.

Боруссія Дортмунд продовжує політику пошуку молодих талантів і звернула увагу на півзахисника Рівер Плейт Хуана Круса Месу.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг із Sky Sport Germany, представники німецького клубу вже кілька разів особисто спостерігали за грою футболіста на матчах в Аргентині.

17-річний атакувальний хавбек має чинний контракт із Рівер Плейт до грудня 2026 року. Водночас інтерес до нього проявляють і інші провідні європейські клуби, тож конкуренція за підпис гравця може бути серйозною.

Меса вважається одним із найперспективніших молодих гравців Аргентини, і Боруссія бачить у ньому потенційне підсилення на майбутнє. Всього на його рахунку 8 матчів за першу команду Рівер Плейт, проте поки без результативних дій.