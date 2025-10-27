17-річний Кауа Пратес потрапив у поле зору німецького та українського клубів.
Кауа Пратес, getty images
27 жовтня 2025, 23:33
Боруссія Дортмунд розпочала переговори щодо трансферу лівого захисника Крузейро Кауа Пратеса.
За інформацією журналіста Sky Sport Deutschland Флоріана Плеттенберга, німецький клуб уже кілька разів проводив особисте скаутське спостереження за гравцем і розглядає його як потенційного топфутболіста в майбутньому.
Втім, угоду буде складно реалізувати через високу ціну, зазначає джерело. Контракт Пратеса з Крузейро чинний до 31 грудня 2027 року.
Інтерес до юного бразильця також проявляє донецький Шахтар, який традиційно активно працює на південноамериканському ринку. Як у жовтні повідомляв журналіст Фала Джоване, “гірники” можуть розпочати офіційні переговори лише у 2026 році — після досягнення гравцем 18-річного віку.
Цього сезону 17-річний Пратес провів 9 матчів за першу команду Крузейро, а також зіграв 5 поєдинків у складі збірної Бразилії U-17.