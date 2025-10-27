Німеччина

17-річний Кауа Пратес потрапив у поле зору німецького та українського клубів.

Боруссія Дортмунд розпочала переговори щодо трансферу лівого захисника Крузейро Кауа Пратеса.

За інформацією журналіста Sky Sport Deutschland Флоріана Плеттенберга, німецький клуб уже кілька разів проводив особисте скаутське спостереження за гравцем і розглядає його як потенційного топфутболіста в майбутньому.

Втім, угоду буде складно реалізувати через високу ціну, зазначає джерело. Контракт Пратеса з Крузейро чинний до 31 грудня 2027 року.

Інтерес до юного бразильця також проявляє донецький Шахтар, який традиційно активно працює на південноамериканському ринку. Як у жовтні повідомляв журналіст Фала Джоване, “гірники” можуть розпочати офіційні переговори лише у 2026 році — після досягнення гравцем 18-річного віку.

Цього сезону 17-річний Пратес провів 9 матчів за першу команду Крузейро, а також зіграв 5 поєдинків у складі збірної Бразилії U-17.