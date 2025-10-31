Німеччина

Дортмундській Боруссії доведеться внести суттєві корективи у захисну лінію перед матчем проти Аугсбурга.

Як повідомляє Ruhr Nachrichten, центральний захисник Ніко Шлоттербек не поїхав з командою через легку застуду. Ситуацію ускладнює те, що його потенційний змінник, Ніклас Зюле, також недоступний через проблеми з пальцями ніг.

​Команда Ніко Ковача підходить до матчу у гарній формі, здобувши три перемоги поспіль після поразки від Баварії. Навіть у напруженому матчі Кубка Німеччини проти Айнтрахта, вестфальці здобули перемогу в серії пенальті, попри ротацію у складі. ​

Проблеми в захисті змушують тренера вдаватися до експериментів. У кубковому матчі через проблеми зі спиною був відсутній Рамі Бенсебайні, що дозволило дебютувати у стартовому складі молодому аргентинцю Аарону Ансельміно.

​Очікується, що на матч в Аугсбурзі Бенсебайні повернеться, але Ансельміно, ймовірно, збереже своє місце в старті через відсутність Шлоттербека та Зюле. ​

На тлі проблем у захисті є й позитивні новини з півзахисту. Капітан Емре Джан вперше потрапить до складу команди на матч проти Аугсбурга після тривалого відновлення від проблем з приводним м'язом, через які він, зокрема, пропустив Клубний чемпіонат світу.