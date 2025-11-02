Німеччина

"Козли" здобули впевнену домашню перемогу, а Гамбург завершував зустріч удев’ятьох.

У стартовому матчі ігрового дня Кельн на власному полі впевнено переграв Гамбург.

Господарі вийшли вперед у середині першого тайму, а відразу після перерви подвоїли перевагу. Гамбург швидко відповів голом Вієйри, але взяття воріт скасували через офсайд. Попри це, гості не опустили руки й невдовзі зуміли забити без порушень правил, скоротивши відставання.

На 80-й хвилині ситуація для команди ускладнилася — Ферай отримав другу жовту картку та залишив поле. Незабаром арбітр вилучив і Вієйра, тож Гамбург догравав матч удев’ятьох. Кельн скористався чисельною перевагою та забив ще двічі, оформивши переконливу перемогу.

Кельн - Гамбург 4:1

Голи: Аче, 25, Кайнц, 48, Ель Мала, 90+4, Гусейнбашич, 90+10 - Домпе, 61

Кельн: Швебе — Шмід, Озкачар, Лунн — Майна (Краусс, 67), Гусейнбашич, Мартель, Камінські — Йоуганнессон, Кайнц (Ель Мала, 67) — Аче

Гамбург: Фернандеш — Мікельбренсіс, Ельфадлі, Вушкович, Мугейм — Самбі Локонга, Ремберг, Вієйра — Філіпп, Кенігсдорффер (Поульсен, 59), Домпе

Попередження: Ремберг, Ферай, Ферай