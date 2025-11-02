Україна: Перша ліга

Чернівецький клуб здобув важливу виїзну перемогу в очному протистоянні лідерів, а Ворскла святкувала першу перемогу за сім турів.

У 14-му турі чемпіонату України в Першій лізі Буковина на виїзді здолала Чорноморець із рахунком 2:1.

Ще до перерви гості забезпечили собі комфортну перевагу: на дев'ятій хвилині Підлепенець віддав передачу на Бойчука, який точно пробив повз голкіпера.

На 27-й хвилині Підлепенець сам відзначився, влучивши у дальній кут після проходу до штрафної. Чорноморець зумів відквитати один гол у другому таймі після рикошету від Кулача.

Перемога дозволила Буковині залишитися на вершині турнірної таблиці з 38 очками, тоді як Чорноморець має 31 пункт.

Чорноморець – Буковина 1:2

Голи: Карась, 68, автогол — Бойчук, 9, Підлепенець, 28.

У інших матчах дня Ворскла здобула першу перемогу за сім турів, обігравши вдома Ниву Тернопіль 2:0 завдяки голам Андрущенка та Корабліна. Інгулець і Чернігів зіграли внічию 1:1.

Результати матчів 14-го туру Першої ліги:

Пробій Городенка – Вікторія 3:2

Ворскла – Нива Тернопіль 2:0

Інгулець – Чернігів 1:1

Напередодні Лівий Берег розгромив Металург, а ЮКСА здобула перемогу над Металістом.