Чернівецький клуб здобув важливу виїзну перемогу в очному протистоянні лідерів, а Ворскла святкувала першу перемогу за сім турів.
Буковина, фото - Буковина
02 листопада 2025, 18:34
У 14-му турі чемпіонату України в Першій лізі Буковина на виїзді здолала Чорноморець із рахунком 2:1.
Ще до перерви гості забезпечили собі комфортну перевагу: на дев'ятій хвилині Підлепенець віддав передачу на Бойчука, який точно пробив повз голкіпера.
На 27-й хвилині Підлепенець сам відзначився, влучивши у дальній кут після проходу до штрафної. Чорноморець зумів відквитати один гол у другому таймі після рикошету від Кулача.
Перемога дозволила Буковині залишитися на вершині турнірної таблиці з 38 очками, тоді як Чорноморець має 31 пункт.
Чорноморець – Буковина 1:2
Голи: Карась, 68, автогол — Бойчук, 9, Підлепенець, 28.
У інших матчах дня Ворскла здобула першу перемогу за сім турів, обігравши вдома Ниву Тернопіль 2:0 завдяки голам Андрущенка та Корабліна. Інгулець і Чернігів зіграли внічию 1:1.
Результати матчів 14-го туру Першої ліги:
Пробій Городенка – Вікторія 3:2
Ворскла – Нива Тернопіль 2:0
Інгулець – Чернігів 1:1
Напередодні Лівий Берег розгромив Металург, а ЮКСА здобула перемогу над Металістом.