Умовна Барселона стільки точно не платитиме.

Гвінейський нападник дортмундської Боруссії Серу Гірассі видає стабільну результативність уже кілька сезоні поспіль, тож не дивно, що ним також цікавляться заможні клуби з близького сходу.

Зокрема, повідомляється про пропозицію від одного з колективів Саудівської Аравії, яка може озолотити гравця.

Ідеться про контракт для 29-річного виконавця строком на три роки, із зарплатнею в 20 млн євро за сезон.

Незабаром відповідне повідомлення має надійти на адресу "джмелів", тож ті матимуть можливість подумати про зимовий трансфер гравця з трьома роками контракту.

Тим часом у послугах Гірассі зацікавлена також і каталонська Барселона, проте зрозуміло, що про такий контракт там не йдеться.

У цьому сезоні на рахунку Серу 11 голів та чотири асисти в 20 матчах.